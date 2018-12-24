墾丁旅客「雪崩式」下跌 供過於求 房價下修還是難留客

2018-12-24

5年卻增3百多民宿

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁旅客「雪崩式」下跌，觀光業者叫苦不已，但統計顯示，在中客團高峰的二○一四年，屏縣合法民宿一八七間，總房間數八○五間，今年最新統計已超過五三○家，總房間數更高達二二三六間，旅宿業者似乎對墾丁美景仍極具信心。但旅宿供過於求也造成住房率稀釋及削價搶客，甚至有飯店業者表示營收創下近十幾年最慘現象。

飯店營收 近10年最慘

過去五年，恆春半島新南向旅客人次在二○一四年為一二三四二人、二○一五年一○七三○人、二○一七年新南向發酵時達到一四八九七人，今年滑落至三五○九人新低；中國客二○一四年為一九四九九四人、二○一五年高峰二二○八八四人，近兩年滑落至八四六二五及五八五二一人。弔詭的是，遊客減少但旅館民宿持續增加。

恆春半島及墾丁地區，這幾年雖有車城泊逸飯店宣布歇業，但恆春鎮也有新設的怡灣飯店開始營業。根據屏縣府交通旅遊處資料，目前恆春半島還有國王城堡渡假酒店、佳年四重溪生態休閒旅館、鼎立飯店及古道飯店等業者申請或審查中。

房價變化方面，屏東縣政府調查統計，住房率最高達四十四％的二○一五年，平均房價約在二六四一元，去年中客團減少，房價卻增達二八六四元。今年業者似乎被迫降價爭取客源，房價創下近五年新低的二三八九元。

一家墾丁中階飯店業者指出，今年整體住房數比二○一四年下跌了三成，新南向客層總量仍低於一％。

另一家頂級飯店分析，自由行中客多採網路通路訂房、消費水準較高，多年來房價都維持穩定在三三○○元左右，新南向客戶群因墾丁本身氣候與新南向國家相似，實質到墾丁旅遊者不多。部分業者坦言，希望政府近期展開「暖冬旅遊」補助，對於重振墾丁國旅能有更明顯扶助。

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