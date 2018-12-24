花蓮觀光重災區 民宿卻破1800家／住房率降到5成 平、假日落差大

2018-12-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣觀光旅宿面對供過於求的窘境，連因為中國團客縮減及天災肆虐而一度成為觀光重災區的花蓮縣也不例外。除了今年因統帥大飯店地震倒塌、整體房間數稍減外，五年來觀光飯店旅館及民宿不斷成長，且持續有大型飯店業者加碼投入。民宿業者指出，整體旅館及民宿業平日住房率降到約五成，假日節慶才能到九成，必須設法聯盟或增加特色行程等附加價值來吸引顧客，否則市場會越來越失衡。

大飯店也加碼進場 超競爭

花蓮縣官方統計，花蓮二○一四年有一三九○家合法民宿、觀光飯店及旅館，房間數一二八五○間。二○一五年增為一六○九家、二○一六年一八二六家、二○一七年一九三九家、二○一八年更增至一九六九家、房間數一六二五八間。花蓮的民宿更已增至一千八百多家，花蓮市別名「民宿街」的北濱及海濱街不到八百公尺，林立十四家合法民宿。

花蓮大型觀光飯店也陸續投入營運。坐落於瑞穗鄉的春天國際觀光飯店，由天成飯店集團投資近六十億元打造，客房數一九八間，現已試營運，最快明年春節開幕；君達集團旗下的秧悅千禧酒店，將於明年揭幕；東裕集團投資的花蓮艾美酒店，預計二○二○年亮相。理想大地度假飯店正進行第二期開發工程，預計二年後完工，未來可容納二千人。天成飯店集團表示，旅客在花東停留天數，多已從二天一夜提升至三天二夜，看好東台灣的市場，初估年營收可挑戰逾八億元。

不屬中國團客範疇的民宿業者說，全縣民宿價格五年來浮動不大，倒是受到大環境影響，國人消費意願低，旅館及民宿業平日住房率僅約五成。

花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，日、韓及東南亞遊客增加，但大都不在花蓮過夜，旅店只能降價搶客。花蓮縣旅行商業同業公會理事長吳永昌指出，包機補助旅客多半停留在北部，難以延伸到東部。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長唐玉書建議政府推出更長期的觀光推展策略，導入更多國際觀光客源。

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