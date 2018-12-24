來台旅客續增 業者卻喊沒生意／學者促旅宿執照總量管制

2018-12-24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內旅宿數量年年攀升，供過於求惡化。學者指出，台灣觀光產業面臨弔詭現象，來台旅客續增，業者卻喊沒生意，旅宿量年年成長、總須面對「物競天擇」市場機制；有學者則呼籲，政府除拓展國際旅客與國旅人數外，也應考慮旅宿執照總量管制，「否則再多的觀光客及補助也不夠！」

沒管控 再多觀光客及補助也不夠

前觀光局副局長、高雄餐旅大學副校長劉喜臨表示，台灣觀光產業現面臨一弔詭現象，來台旅客續增，停留天數也沒大減，但仍有大批業者喊沒生意，理由不外乎是中客不來，國人不愛國內旅遊，日租套房吞食旅館營利等。日租套房確有影響，但大都僅限北中高等都會區，中客團下滑、國人出國遊也是事實，但大問題還是在國內旅宿環境及價格品質，是不是消費者想要的？

劉喜臨也直言，台灣旅宿量夠但品質不夠，號稱三星卻沒三星品質，旅宿供給量年年成長，總需回歸「物競天擇」市場機制；團客減少、自由行增加是世界趨勢，國內二、三星旅館若還堅持鎖定團客市場，鐵定要關門大吉。業者有權要求政府將觀光的餅做大，但也要根據市場趨勢去評估自己定位，市場不斷有新飯店加入，應想如何比拚。

觀光局則應隨時提市場變化專業資訊，例如短天數區域旅遊成流行、來台旅客消費下滑等新況，市場資訊要呈現給業者，讓其可判斷要否繼續投入，也算提供「預警」機制。

交通部觀光局今年陸續推出振興花蓮旅遊、南灣旅遊、宜花東高屏暖冬遊等多項補助案，明年更將砸十三億元進行全台國旅補助。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，近四年一般旅館數增廿％，房間數增廿六％，整體旅館業都在膨脹，速度快過旅客，只有台北營收可增加，難怪南部業者苦哈哈。劉喜臨認為，政府開拓南向市場時，也應思考如何帶往中南部、東部。

黃正聰呼籲，面臨旅宿過度膨脹，政府應朝兩大方向解決，除續擴大來台觀光客與國旅外，還要考慮旅館執照總量管制，像宜蘭和南投清境已多年控管沒發民宿執照，若放任業者繼續投入，再多的觀光客及補助，還是會嫌不夠。

他也認為，「旅宿業雖一直有人在哀號，但每年還是有百間旅館在新開，顯示業者不見得有虧損，可能只是賺得沒以前多？」

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