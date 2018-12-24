觀光苦哈哈？ 旅宿業持續膨脹

2018-12-24

5年來逐年暴增 民宿業年增逾600家 住房率卻連年下滑

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光業傳說苦哈哈、但全台旅宿業卻持續膨脹？近五年旅宿業家數逐年暴增，從二○一四年的九一五二家，據交通部觀光局公布今年前三季最新統計，已暴增到一．三萬家，其中民宿業平均一年就增逾六百家；住房率則相對連年下滑，六都也難逃慘跌，僅台北、桃園觀光旅館今年住房率守住六成五，一般旅館除台北以外的五都皆低於五成。

今年總數已暴增至1.3萬家

二○○八年政府開放中客來台，國內旅宿業開始大鳴大放，據觀光局統計，二○○八年國內包含觀光旅館、一般旅館及民宿等旅宿業家數共六四八三家，二○一四年正值中客來台高峰，旅宿業家數成長到九一五二家，但截至今年九月統計，國內旅宿業家數更增到一三○五五家，且還有新飯店旅館持續興建中。

開放中客猛蓋後 住宿率早下滑

雖然台灣連續四年坐穩千萬觀光大國，今年千萬旅客更是提前達陣，但全台住宿率早自中客團減少前、自二○一四年就開始下滑，全台觀光旅館住宿率從二○一四年的七十二％衰退到今年前三季僅六十一％，今年六都除台北、桃園維持在六十五％以上，其他縣市全都失守。

今年北桃住房率6成5 其他慘跌

一般旅館方面，二○一四年全台平均住宿率約五十三．八％，但逐年降到今年前三季為四十六％。

供過於求 業者也須評估客源

觀光局坦言，中客團縮減後，雖開發新南向旅客，但旅宿量還持續增加，供過於求惡化，而以往中客團八天七夜，轉為南向市場四天三夜，住宿天數減少當然有影響，因此，今年陸續推動的暖冬等國旅補助，是希望刺激國旅、扭轉國人一日遊型態，但業者本身也要思考如何讓旅客願意再來。

觀光局官員呼籲，全台旅館面臨供過於求困境，就像現在全台夾娃娃機風潮一樣，業者不能只是一窩蜂投資增建，投入商業機制前應也要做商業評估，鎖定自己的客源市場；此外，台北具有地理優勢因此能吸收到較多旅客，以前中南部因團客受惠，如今市場轉型，應也要思考如何提升運能，讓旅客分流。

近五年全國旅宿業營運情況

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