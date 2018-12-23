一舉手就痛 二頭肌腱撕裂傷搞鬼

2018-12-23

文／林敬興

45歲的丁先生相當喜愛運動，他來到門診時，主訴右邊的肩膀痛了一年多，雖然平時活動還可以，但只要手臂一舉高或轉到某個角度時，就會有撕裂的疼痛感，不光是平時穿衣服顯得困難，晚上睡覺更是痛到夜夜失眠，在長時間睡不好、吃不好的情況下，個性變得容易暴怒，嚴重影響生活品質。

丁先生一開始到住家鄰近的醫院看病時，由於X光檢查無明顯異狀，以為只是一般肌肉拉傷，醫師開了止痛藥並建議做復健改善疼痛情況，但病情始終未能得到改善。於是到本院做進一步核磁共振檢查及關節鏡攝影，才發現造成長期疼痛的問題，其實是二頭肌腱撕裂傷及肩關節盂唇撕裂，於是建議手術治療。

二頭肌腱撕裂或斷裂，常發生在需用力搬東西過頭的勞動者，因重複性過頭運動等情形下，造成二頭肌腱容易磨損、脆弱，這時若受到創傷或突然用力提重物，就有可能造成肌腱斷裂。

肩關節盂唇則是附著在肩胛骨盂腔周圍的纖維軟骨組織，主要作用為提供肩關節的穩定性，會因外力而從肩盂的邊緣撕裂，並和骨頭剝離。

由於肩盂唇撕裂後不會自行癒合，而會逐漸形成一個缺口，無法維持肩關節的穩定度，這時就需要做關節鏡修補手術。

微創關節鏡手術 傷口小復元快

目前普遍使用的微創關節鏡手術，僅3至4個一公分小傷口，手術時間約2至4小時，優點為傷口小而美觀、較不疼痛且恢復快，術後肩關節不易僵硬，復健較輕鬆，可一次處理多個並存的病灶。丁先生在接受關節鏡修補手術及二頭肌腱固定術後，加上後續復健療程，半年後即恢復正常生活。

（作者為大林慈濟醫院骨科部運動醫學科主任）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/