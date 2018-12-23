乳癌篩檢率不佳 柯文哲：思考提升政策穿透率

2018-12-23

記者吳亮儀／台北報導

乳癌防治基金會昨天舉辦病友會，也頒發傑出研究獎給高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒，肯定侯在乳癌研究的傑出表現。台北市長柯文哲也出席活動，他點出國內乳癌篩檢率不佳，要如何提升是難題，「政策的穿透力不足」。

柯文哲說，以現在的醫學進步，若能在第零期或一期乳癌時就發現，那麼治療後五年存活率高達97%，要做好乳癌防治，應該要定期篩檢，但目前篩檢率約四成而已，應要想辦法提升。

柯文哲說，台北市提供65歲以上老人免費肺炎鏈球菌疫苗，但45萬人中，僅約20多萬人施打，他說，「政策穿透率」應該要更好，要再回去想想看如何提升。

侯明鋒力的研究成功找出65個新發現的乳癌基因體位點，將對未來乳癌發生的預防與個人化治療產生關鍵性的貢獻，因此獲得第八屆「乳癌傑出研究獎」。

侯明鋒說，很榮幸可與跨國研究團隊一起找出65個新發現的乳癌基因體位點，再加上目前已知約80個基因，之後能找出更有效的乳癌藥物及篩檢預防方式。

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