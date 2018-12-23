《健康聚寶盆》天冷儀器取暖 糖尿病友慎防燙傷

2018-12-23

文／林任家

天氣慢慢寒冷了，尤其是患有糖尿病的長輩，下肢血管循環不良及糖尿病引起周邊感覺神經病變，更容易感到下肢冰冷。許多人利用各式取暖工具希望讓家中長輩能舒適溫暖過冬！近來盛行使用紅外線照護燈取暖，並希望能促進血液循環。

紅外線照護燈 勿過久過近

門診已有多位糖尿病合併周邊神經病變的長輩，在使用紅外線照護燈照射足部時，不慎燙傷。探究原因，都是在使用紅外線照護燈時，足部無法感覺溫度過高且使用時間過久造成熱蓄積，不幸造成足部及下肢的燙傷。有位長輩還是兩側小腿、足背及部分腳趾嚴重的3度燙傷，經過多次清創，合併使用特殊傷口敷料、負壓傷口治療機及多次高壓氧治療，小腿及足背的傷口才得以治癒。但還是有3隻腳趾，因嚴重燙傷壞死，被迫截去部分腳趾。

糖尿病患者常因下肢血管阻塞血循不良，腳掌及腳趾都冰冷；周邊感覺神經病變，也無法如正常人一般察覺疼痛。最常見是冬季腳底皮膚龜裂，或修剪腳指甲時受傷流血後，不會感到疼痛，糖尿病患者又常有視網膜病變造成視力不良，無法感覺疼痛且又看不清楚，數天後傷口嚴重惡化發炎感染化膿時，才會被家人發現送醫。此時傷口往往已經發炎感染併有組織壞死，甚至已有骨骼感染併發骨髓炎。

秋冬下肢冰冷欲取暖，要如何避免燙傷？首先一定要避免使用溫度無法恆定的加熱物，例如最常見的暖暖包是利用氧化還原的原理產熱，溫度過高且無法恆定，是常見會引起燙傷的物品。

建議使用可控制溫度的加熱裝置，例如可設定溫度的電熱毯。電熱毯直接接觸肌膚時溫度設定不要超過攝氏42度；如穿有厚棉毛襪時，溫度可以調高1-2度；使用時間也要注意不可過長，一般建議不要連續使用超過15分鐘，可避免熱蓄積造成燙傷。

同時更要注意足部跟腳趾的清潔及皮膚的完整，每日使用中性清潔用品及溫水清潔皮膚，再用棉質布料擦乾後均勻塗抹乳液。如有發現皮膚破損，請勿聽信偏方，儘速就醫，才是上策！

（作者為中山醫學大學附設醫院高壓氧暨傷口醫學科醫師）

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