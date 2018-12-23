防子宮頸閉鎖不全早產 產檢加做子宮頸長度檢查

2018-12-23

記者吳亮儀／台北報導

台灣每年有兩萬名早產兒，媽媽和小孩往後仍得面對慢慢復健和艱辛的成長路程；醫師提醒，子宮頸閉鎖不全發生機率約500分之1到兩千分之1，是早產的高風險因子之一，但只要產檢時加做這項檢驗，就能簡單避免這風險。

國泰醫院昨天舉行「巴掌仙子」早產兒回娘家活動，許多爸媽帶著小孩一起參與。一對活潑可愛的雙胞胎淇淇和浤浤當年在25週時就出生，體重僅877克與840克，是相當危險的早產兒。

雙胞胎媽媽在懷孕21週做高層次超音波時，發現「子宮頸閉鎖不全」，並已開兩指，胎兒快要滑至產道，趕緊住院安胎實行子宮頸環紮術，因子宮頸環紮術，寶寶在子宮內多待了5個星期長大，並搶時間給媽媽施打了促進胎兒肺部成熟的類固醇，後來在快26週時，因為羊膜破水，只好讓雙寶提早出生。

發生機率最高500分之1

國泰醫院新生兒加護病房主任洪依利說，子宮頸閉鎖不全發生機率大約在500分之1到兩千分之1，因此建議在懷孕20週到24週時做產檢的時候，要加做子宮頸長度檢查，若發現有問題，只要手術就能改善，也能大幅避免早產機率。

懷孕20-24週時加做

國泰醫院婦產科主任蔡明松說，「子宮頸閉鎖不全」是指在無任何子宮收縮的症狀下，產生無疼痛的自發性子宮頸縮短，以及子宮頸口擴張，嚴重時羊膜會經由打開的子宮頸膨出至陰道，會有胎兒早產的危險。

蔡明松說，因為孕婦通常沒有徵兆，所以有很多產婦直到破水或陰道有異物感就醫，才發現子宮頸已經打開，若是羊膜囊已膨出，幾乎很難保住小孩。

蔡明松提醒，只要是先天子宮異常、子宮頸病變或做過切除手術、多次人工流產手術、多胞胎等，都是屬於子宮頸閉鎖不全的高危險群，應在懷孕中期做子宮頸長度測量。

當發現子宮頸閉鎖不全時，可考慮做子宮頸環紮手術，並給予抗生素與適度安胎藥物，早期治療可有效延長妊娠週數，增加胎兒存活率與減少併發症。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/