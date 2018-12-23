冬至熱呼呼 嘉義、台中飆30度

2018-12-23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕昨天是廿四節氣的冬至，但各地都是暖呼呼的好天氣，白天高溫逼近卅度，據中央氣象局統計，嘉義測站昨測得廿九．四度、是全台最高溫，宜蘭測站廿七．九度，創近十年來最熱冬至紀錄。

今明轉冷 北部、宜花有局部大雨

不過預報員陳伊秀表示，緊接著有兩波東北季風報到，第一波今、明兩天報到，濕冷空氣伴隨華南水氣東移，全台有雨，尤其迎風面的北部、宜花地區會有局部大雨發生機率；氣溫方面，各地最低溫約十六、十八度，空曠地區下探十五度左右。

耶誕後第二波冷空氣 下探12度

耶誕節將是兩波冷空氣接力的空檔，各地雨勢趨緩，只剩迎風面北部、東半部和各地山區降雨機率高，中南部短暫回到多雲到晴。第二波東北季風預計週四到週六影響台灣，北部、東半部將維持濕冷天氣型態，中南部地區雲量增多。陳伊秀說，第二波冷空氣較強，預估各地最低溫僅十四到十六度，空曠地區下探十二度。

氣象局表示，冬至每年都落在十二月廿一日到廿三日，這一天太陽直射南回歸線，也是北半球白天最短、夜晚最長的一天，數據統計，二○一五年冬至平地測站最高溫是恆春卅一度、二○一六年是板橋卅．九度，二○一七年則稍微涼一些，冬至最高溫為廿六．四度，今年是冬至較暖的一年。

據氣象局統計，昨全台最高溫前五名分別為嘉義廿九．四度、台中廿九度、高雄廿八．九度、台北廿八．一度、宜蘭和台南永康同為廿七．九度。不過在自動測站部分，不少縣市高溫都突破卅度，包括東河站卅一點二度、屏東來義、高雄內門、高雄月眉為卅一點一度、高雄溪埔卅一度，宛如夏日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/