禁廚餘養豬？ 農委會一週內提方案

2018-12-23

〔記者簡惠茹、朱沛雄、黃淑莉、劉慶侯／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情已擴及二十三個省市區，達九十九案例，疫情嚴峻，農委會為防堵中國非洲豬瘟入侵，提高裁罰基準，累積裁罰二十萬元的案件數已經十件，但每天仍持續有旅客從中國攜帶豬肉品來台，昨天桃園機場再查獲兩件，防檢局呼籲民眾不要以身試法。

避免廚餘養豬成為國內防疫漏洞，總統蔡英文昨在農委會代理主委陳吉仲等人陪同下，視察雲林虎尾廚餘蒸煮廠並與養豬戶座談，豬農要求禁止廚餘養豬，蔡總統也當場要求農委會在最短時間內，協助沒有廚餘蒸煮設備的不合格豬場改用飼料或轉型。

養豬戶代表林明彥指出，非洲豬瘟對養豬產業危害是口蹄疫百倍以上，全球許多國家第一例非洲豬瘟感染途徑是廚餘養豬，歐美都已禁止廚餘養豬，期盼政府能協助改用飼料或輔導離牧。

陳吉仲表示，全國廚餘養豬戶有二○四五場，經稽查至少有六十七場沒蒸煮設備，今天開始輔導，本週提出協助辦法。

口蹄疫台損失1700億 高志明籲別輕忽防疫

義美食品公司總經理高志明昨日接受訪問時，也憂心若發生疫情將衝擊台灣整體產業。他提醒國人應該記住昔日口蹄疫發生時，台灣撲殺將近四百萬頭豬，損失新台幣一千七百多億，民眾應該考量養豬戶的困難與困境，入出境都要好好遵守防疫規定。

「養豬產業是幾十萬人在做的工作，從飼料、配運、養殖、屠宰、載運等，牽涉的產業鏈相當大，萬一發生任何意外，對台灣經濟有很大傷害，人民的消費也會降低」。

移民署為防範國內新住民和外配攜帶肉品入台受罰，將防疫訊息翻譯成英、越、印、泰、柬、緬六種語言，上傳新住民相關網站及臉書專頁，努力讓新住民明確獲知防疫訊息。

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