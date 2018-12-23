追加1億保釋金 魏應充可在家過年

2018-12-23

〔記者許國楨、張慧雯／綜合報導〕頂新前董座魏應充涉及混油案判刑兩年，十七日假釋出獄。承審頂新劣油案的最高法院刑事庭日前發函囑咐台中高分院，就魏應充是否有羈押、加保或其他強制處分的必要進行訊問，台中高分院昨開羈押庭後，裁定魏應充追加保釋金一億元並限制住居。

台中高分檢表示，魏應充家族產業極為龐大，在富比世富豪榜上排名台灣富豪榜第二名，且台灣地區易於潛逃或偷渡中國，以往有多起潛逃出境案例，加上魏合計應執行之徒刑可長達十五年，未羈押難以防範其逃匿，將在收到此次裁定後，決定是否提出抗告。

魏應充在味全混油案的保釋金高達十三億一千萬元（其中十億書面保），在他入監服刑後，已依法發還給魏應充；至於他另涉及的頂新劣油案，偵查期間魏應充一度被彰化地檢署聲請羈押獲准，但移審彰化地院後，隨即獲准三億元交保，這三億元保金雖仍在法院，但彰化地院判魏應充無罪，二審台中高分院才大逆轉重判他十五年。

台中高分院指出，最高法院刑事合議庭來函，囑咐要對魏應充進行訊問，主要是因魏應充已假釋出獄，針對頂新劣油案是否有重新羈押、加保或其他強制處分的必要進行訊問。

魏有私人飛機 檢憂逃亡

台中高分檢還是主張魏應充有羈押的必要，並表示在富比世財富排行中，在台灣魏應充財產僅次於郭台銘（超過台幣二千億元），且魏擁有新加坡籍，在中國或其他國家有置產跡象，擁有私人飛機，再廣泛統計國內大戶棄保逃亡案例，有客觀理由認為他可能逃亡。

魏應充昨天上午在律師陪同下進入台中高分院他細數在台做了很多公益，表示案子審理這麼多年，從未逃避過，為了父母、家族、子孫，要等司法還他清白，沒有逃亡的理由，請求法官不要收押他。

最後合議庭裁定魏應充追加保釋金一億元並限制住居，每週六中午十二時前須到轄區派出所報到。

魏應充也透過財團法人頂新和德文教基金會發出聲明稿表示，不管是日前獲准假釋或是此次開庭審理，對結果皆表示尊重與感謝，後續面對司法，也仍會據此勇於面對及承擔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/