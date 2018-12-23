黃昆輝教授教育基金會民調 近9成民眾支持英語列第二官語

2018-12-23

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會昨公布「國人教育價值觀」民調結果，八成七民眾支持英語列為第二官方語言，八成九民眾贊成開放公立中小學英語雙語班，另有六成九民眾認為國小到高中職的課程內容應以台灣為核心，逾八成認為應由「升學知識的教育」改為「思考教育」培育人才，呼籲教育部要有魄力和方法進行教育改革。

黃昆輝表示，七成七民眾相信可藉由教育獲得成功機會，教育近來雖屢遭批評，但民眾對教育仍有高度信賴。另有六成一民眾認為應設法改變中小學實施校內統一教材、教學方法和進度，新加坡已放棄一致性教材，推動思考課程和跨領域課程，培養學生批判性思考的能力。

黃昆輝也指出，八成二民眾同意台灣教育應大幅改革，由升學導向知識教育，改為解決問題的思考教育。民調結果讓人驚喜，民眾的教育觀念先進，符合國際潮流；可惜政府施政反而走在後面，教育主管機關應要迎頭趕上、加速教育改革工作。

基金會民調小組召集人、台師大教授郭生玉表示，七成九民眾認為教育應重視人格教育，僅一成三認為要優先重視知識教育。

台師大教授何榮桂表示，英語政策要考量的是師資問題，特別是偏鄉小校，但八成七民眾支持英語列第二官方語言，政府不能因為推動困難而猶豫，要勇敢踏出第一步、再邊做邊修。這項民調有效樣本一○七一人，受訪者為年滿二十歲民眾。

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