政院體檢台鐵 研議合理票價公式化

2018-12-23

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院召集的台鐵局總體檢專案小組昨開會，會中首度提出「台鐵總體檢階段性診斷結果」，要改革台鐵財務，並朝企業化而非公司化經營。由於台鐵各車種已有二十多年未調整票價，會中決定台鐵財務虧損與票價合理化應予正視，並分階段研議處理，將參考油電先設計出票價調整的公式，以精確計算台鐵合理的成本。

政務委員張景森表示，台鐵的票價不一定要調漲，而是先設計出一套公式，了解相關成本，把成本清楚攤在陽光下。他強調，台鐵的營運要有彈性，包括組織、人力與薪資都要有彈性，應先推動台鐵企業化。

據悉，待公式出爐後，初期可望先由政府編列經費補貼台鐵虧損，中長期才會考慮調整票價，亦即，台鐵票價短期內不會調漲。

張景森指出，台鐵一年虧損逾廿億，支付利息等負債及退休金是台鐵較大負擔，待票價調整公式出爐後，大家就可了解票價調整到多少，可反映台鐵的成本。會中決議，屬於政府公共事業的台鐵，應朝企業化經營，但企業化不是走向公司化，而是要有企業的彈性經營模式。

張景森表示，危機就是轉機，希望透過這次總體檢與改善作為，解決台鐵局長期以來的問題，促使台鐵以安全運輸為核心目標，朝向企業化經營邁進。

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