新聞分析》監督公安議題 何必扣帽子

2018-12-23

記者何玉華／特稿

淡海輕軌綠山線通車前夕，捷運公司員工爆料ATP有問題，曾任交通部長的新北捷運公司董事長陳建宇口口聲聲說「以最高安全標準」才加裝ATP，如今卻在外界對ATP的安全有疑慮時，改口說「其實可以不用」，還自行定調「專業問題被政治化」；面對未來每天約四．二萬人次運量的北台灣第一條輕軌，不但民眾期待，媒體以最高標準監督公共安全議題，何必扣上政治化的帽子？官員的托詞才是自己打臉！

淡海輕軌目前通車的七．三公里路段，速限從十公里到七十公里不等，時速限制、路線變化都很複雜，除了依靠司機員的目測駕駛，ATP確有輔助煞車的安全性，如果官員現在說「其實可以不用」是對的，那是否意謂當初決策錯誤、浪費二四五○萬元公帑？面對批評，「昨是今非」還是「今是昨非」，應該更完整交代。

陳建宇說，ATP「敏感度太高」才頻頻出現急煞、鎖死，為了安全設置的高敏感度輔助煞車系統，超速五公里就會急煞，但開車的人都知道，五公里的速限確實不易控制，司機員需要更細膩的操作訓練，也就是說，先進的設備需要有受訓精良的司機員操作，捷運公司不思從司機員訓練來精進著手，卻說出「其實可以不用」的話，視公帑如無物，讓人匪夷所思。

至於市長朱立倫回應「又是民進黨議員」，各界關心公共安全的質疑豈有區分政黨之理？面對質疑，市府理性說明清楚就好，凡事不要只以政治考量出發，才有更多理性對話及改善空間。

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