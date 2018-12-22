《健康充電站》糖尿病衛教講座

2018-12-22

國泰綜合醫院營養師田宛容12月26日下午2時30分至3時30分，在該院7樓視訊會議室（台北市仁愛路4段280號7F）主講「不必『糖』而惶之，糖尿病飲食有一套」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2708-2121轉1681、1682。

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