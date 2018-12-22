紅火蟻咬傷 過敏性休克恐奪命

2018-12-22

文／葉昱廷

「醫師，我昨天拔樹的時候手被螞蟻咬到，又痛又熱，也發了很多膿皰，這次怎麼這麼嚴重？會不會變蜂窩性組織炎啊？」50多歲的邱先生（化名）進到診間緊張地詢問。

仔細檢查後發現，在病患的雙手散布有許多的膿皰型丘疹，周圍皮膚也出現紅疹及壓痛的現象。另外，病患也表示，在被叮咬後的20分鐘左右，人就昏厥、意識不清被送到急診救治。

我告訴邱先生，這個很可能是紅火蟻叮咬傷，昏厥、意識不清也可能是紅火蟻咬傷後的過敏性休克反應。

嚴重者恐昏厥 意識不清

有別於一般蚊蟲的叮咬，紅火蟻會先用下顎夾住皮膚，再以腹部螫針將毒液注入皮膚，並會以下顎為軸心反覆螫刺，因此常常出現群聚性的叮咬病灶。由於紅火蟻毒液特性的關係，紅火蟻叮咬傷所產生的皮膚反應要比一般蚊蟲叮咬來得嚴重。

紅火蟻叮咬後會引發灼熱、疼痛以及搔癢的感覺，數小時後螫刺處則會形成明顯的膿皰樣病灶。傷口照護不慎則可能發生繼發的細菌感染，甚至蜂窩性組織炎。

少數體質敏感者在被叮咬後，則可能產生嚴重的過敏性休克反應，倘若引發呼吸道水腫，或者血壓過低，可能危及性命，千萬不可大意。

最後要提醒的是，大部分被咬的民眾都是意外干擾或者入侵到紅火蟻的蟻丘而引發攻擊，因此建議民眾在戶外活動時應做好相關防護，發現蟻丘時，盡量不要去干擾，以免受害。

由於紅火蟻叮咬傷所產生的反應較為劇烈嚴重，倘若不幸發生叮咬的意外應盡快尋求醫師的診療，以減少相關併發症產生。

（作者為國際皮膚科診所皮膚科主治醫師）

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