月經遲遲不來 40歲胖姊罹子宮內膜癌

2018-12-22

記者蔡淑媛／台中報導

一名40歲未婚女子，體重134公斤，月經數年不來，自認是月經失調，於是自行服藥調經1年，但月經還是沒來，就醫後確診罹患子宮內膜癌第2期，必須切除子宮、卵巢治療。

已成女性生殖器官癌首位

林新醫院婦幼中心副院長何師竹指出，近年子宮內膜癌患者快速增加，其中不乏年輕且體型肥胖的女性，也有20多歲粉領族罹病。此病發生率已超過子宮頸癌，成為女性生殖器官癌首位，提醒女性亂經或持續出血，應儘速就醫。

這名40歲未婚女子在今年初就醫，超音波檢查發現子宮內膜異常增厚，以搔刮術採樣內膜做病理檢驗及影像檢查確定罹患子宮內膜癌，手術後，接受荷爾蒙治療，至今也積極減重，現在瘦到百公斤以下。

何師竹表示，子宮內膜在每個排卵期由卵巢分泌雌激素，會增生、脫落，如果長期排卵障礙，內膜一直增生、增厚，卻不脫落，容易病變，導致內膜癌。

子宮內膜癌的症狀包括：亂經、長期持續出血，或幾個月來一次，突然大量出血或長時間出血不止，及停經後出血。

異常出血誤認更年期症狀

何師竹指出，臨床上有遇到年長的未婚女性，忌諱看婦產科，自行把異常出血誤認是更年期症狀，以致很晚才發現罹癌；也有40歲以下年輕、肥胖女性，因體重過重使動情激素增加，不會刺激卵巢排卵，造成子宮內膜一直增厚，甚至病變。

何師竹表示，肥胖、糖尿病患者、慢性不排卵，及初經早、停經晚、未曾生育、哺乳的女性，是此病的高風險族群。

何師竹表示，子宮內膜癌治療以手術為主，第1期患者甚至可治癒，第2期的5年存活率90%，第3期也有72%。

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