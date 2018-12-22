台灣經典30小鎮 花東「釀」原民智慧

2018-12-22

〔記者楊綿傑／台北報導〕為吸引更多旅客來台，觀光局從全台三百八十六鄉鎮中，選出卅個台灣經典小鎮，吸引民眾深度旅遊；在花東地區更以「釀」為主題，搭配部落生活、原民美學，推出多條遊程，讓民眾對台灣旅遊能有更細膩的體驗。

觀光局響應國際推動永續旅遊，將二○一九年訂為「小鎮漫遊年」，日前透過各縣市推薦，再由網路票選、秘密客及委員嚴格審核，遴選出卅個台灣經典小鎮和十大客庄小鎮，昨天頒發百萬獎金。

觀光局長周永暉說，遴選的目的就是要發掘台灣特色，盤點小鎮資源，整備服務品質及行銷宣傳，吸引更多國內外旅客到訪。而推廣小鎮深度遊，可創造地方經濟，同時成為未來國際行銷新產品。

尋訪15村落 學習傳統釀造

為了將花東部落獨特的工藝及釀造文化推上國際，觀光局特別推出以「釀文化」為主軸的「山海釀酵。花東旅」，透過在花東山海縱谷間，南島及客家族群的古老「釀」智慧，尋訪花東十五個村落，向在地耆老學習傳統釀造智慧，依循廿四節氣，從酒、肉、醬、蔬、果到麵包，以自然野菌釀製出風味美食，一系列釀造飲食文化探源。

由釀文化所串連的四大遊程包括，「花蓮銅門部落╳鳳林慢城習釀之旅」、「花東海岸釀自造藝術風格旅行」、「台東南迴部落釀旅行」及「花東縱谷客家小鎮釀旅行」等。

釀酒高手劉源理表示，台灣可以發展小米酒、紅藜酒文化，就如同法國的葡萄酒文化、日本的清酒文化，目前餐飲界以「微發酵」來保存食物的香氣及鮮味也蔚為風潮，部落的釀文化用天然植物就能達到效果，搭配原民藝術及音樂，是非常特別的感受。

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