龍崎掩埋場爭議 黃偉哲：窮盡手段阻止開發

2018-12-22

〔記者邱灝唐、吳俊鋒、羅添斌／綜合報導〕正反陣營纏鬥逾十年之久的龍崎事業廢棄物綜合處理中心計畫，因興辦的歐欣環保公司重新取得水土保持施作許可，再度引爆各界爭議，民進黨立委及環保團體皆要求準市長黃偉哲上任後撤銷許可。黃回應，不會無條件地指示廢照，但會窮盡一切手段阻止開發。

台南龍崎牛埔里長陳永和前晚上傳市府核准龍崎掩埋場的水土保持施作許可公文，引起各界譁然。環團痛批即將交接的市府團隊，竟然對爭議案件作出決策，實在令人痛心；立委王定宇、陳亭妃也要求黃偉哲上任後撤銷許可。

黃偉哲回應，水保的施工許可要依循合法途徑處理，不會無條件地指示廢照，不過他的立場是反對興建，接續十幾項與市府相關的執照都會嚴格把關，不會再發生類似狀況，也會要求經濟部停止展延開發許可，並拜會總統蔡英文、行政院長賴清德、經濟部長沈榮津、退輔會主委邱國正反映鄉親心聲，要求停止開發。

民團：撤銷許可才能完全停工

不過，台南社大環境小組召集人黃煥彰認為，只有撤銷許可才能完全停工，加嚴把關其他執照完全沒用；台南社大環境小組研究員晁瑞光則說，廢棄物應在廠區內或周遭處理、掩埋，不該運到山上破壞自然地景。

面對各界反對聲浪，身為股東之一的退輔會昨重申，尚未獲得民意支持及完整溝通之前，不會有任何動作。歐欣發言人賴莉婷則回應，市政府只核發水土保持施作許可，會盡快進行邊坡穩定工程，阻止崩塌確保安全。

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