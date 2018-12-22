未照規定開會 羅騰園陷解散危機

2018-12-22

1千2百萬捐款恐被接管

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員蔣月惠設立的羅騰園肢體殘障協會因未依規定召開會議，縣府昨發文強制解散，限令一個月內清算財產，社會捐助的一千二百萬元善款可能被接管。蔣月惠接到公文後痛哭表示，很不甘心，將尋求補救並依規定召開會員大會；縣府社會處長劉美淑說明，縣府這次共解散五十一個未依規定的社團，並未特別針對羅騰園。

因屏東市公勇路拆遷案咬警風波爆紅的蔣月惠，今年在屏東市選舉區以第一高票連任議員成功，並募得社會各界捐款一千三百萬元，解決了羅騰園搬家及日常開銷問題，昨天蔣月惠還開心發放一百份物資給弱勢民眾，沒想到下午就收到縣府公文，指羅騰園未依人民團體法規定，下令即日解散，文到一個月要清算財產並繳交人民團體解散報告表、原發立案證書及圖記繳銷，讓蔣月惠崩潰痛哭。

蔣月惠哭訴縣府來硬的 社會處：未針對羅騰園

蔣月惠表示，縣府來硬的，要解散羅騰園，她很不甘心，但為了持續協助弱勢團體，她只能低頭，設法補救，依縣府規定重新召開會員大會及理監事會議。

縣府社會處長劉美淑說明，縣府今年清查出八十三個社團沒有依規定召開會員大會或理監事會議，行文通知後有三十二個社團補件，五十一個社團仍然沒有依規定辦理，因此下令解散，羅騰園是其中一個社團。對蔣月惠說要補開會員大會、希望不要解散，縣府還要再研究是否可行。

蔣月惠這次以一萬八○六票連任議員，每票三十元的選舉補助款共獲得三十二萬四一八○元、保證金退回十二萬元，加上十二月份薪水六萬元，昨天捐出五十萬四一八○元給羅騰園幫助弱勢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/