隔不到3個月 亞培安素又傳出包

2018-12-22

〔記者蔡亞樺、吳亮儀／綜合報導〕知名營養補充食品「亞培安素」於九月爆出旗下有六項產品變質有問題，昨又傳出產品出包，有民眾在網路購物平台購買亞培安素兩款產品，飲用時卻發現瓶裝內有豆花一般的沉澱物，北市衛生局昨派員到市面抽驗同批號產品，發文業者要求下週三前以書面或派人到衛生局說明。

罹癌民眾喝到塊狀沉澱物

亞培公司昨天發聲明指出，確有接獲消費者投訴，但這次的問題產品是塑膠瓶裝液態產品，與先前六項二三七毫升鐵罐裝營養產品事件無關。昨晚已回電消費者，今日也將積極與投訴消費者聯繫，盼能取得產品細節，進行調查。

亞培：積極聯繫、調查

亞培原味安素、腎補納、普寧勝、管灌安素、健力體及愛美力HN六款鐵罐產品，遭消費者投訴疑似變質結塊情形，當時衛生局要求業者全面下架，並抽驗是否符合衛生標準。

事隔近三個月時間，有民眾向媒體投訴，為替罹癌的父親補充營養，在網路平台購買亞培安素原味不甜菁選及亞培安素沛力香草口味兩款產品，各買一箱、每箱廿四罐，近日打開兩項產品，每罐都發現有沉澱物。

民眾向媒體反映，父親喝的時候覺得口感「怪怪的」，倒出來才發現都是塊狀物，且連開好幾罐都有問題，很擔心會影響健康。該民眾親自試喝，喝到類似豆花的沉澱物，立刻吐出來。

衛生局技正黃敬堯表示，亞培安素這兩款產品包裝是塑膠瓶裝，昨派稽查員到市面抽驗與這兩款產品同批號的產品，並發文通知業者說明，包括國外製造、輸入、國內物流配送等，再進行後續處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/