Line智慧型連線 過馬路就點它

2018-12-22

〔記者簡惠茹／台北報導〕Line的台灣用戶高達兩千一百萬人，是相當普及的通訊軟體，Line昨在台灣舉行第三屆開發者大會，展現跨足物聯網的決心，最新開發「Line Things」物聯網平台，最快下個月推出，昨天參觀者實際體驗操作用Line控制行人紅綠燈、開金庫密碼等，效果令人驚艷。

可控制人行道的小綠人燈號

Line昨天在台北舉行開發者大會，湧入近千人參加，會中發表九款讓聊天機器人更貼心的新功能、三款聊天機器人開發工具、Line Things物聯網平台API，並首度公開重點服務Line Pay內部技術架構，希望透過分享技術和案例，讓開發者了解如何利用Line的平台，打造更人性化的行動使用體驗。

昨天現場也展示Line Things開發應用方式，譬如點開Line介面，選擇過馬路的按鈕，可控制行人紅綠燈號，讓小綠人出現；連開啟金庫也可從Line的介面輸入密碼。

Line平台新創事業暨產業開發部總監陳鴻嘉表示，Line Things最快下個月對外開放，最希望整合線下的各種智慧家電設備，讓用戶更方便使用，例如目前購買不同品牌的家電，會有不同操作介面，透過整合，不同牌子的智慧家電最後都能連結到Line。

可遙控整合不同品牌家電

陳鴻嘉也表示，Line Things還會持續開發串接聊天機器人，用戶說話就能下指令，像是只要開口說：「下午三點前把冷氣打開。」就能遙控完成。

針對臉書和Google用戶個資洩漏疑慮不斷，陳鴻嘉昨天也強調，Line使用者資料都會經過去識別化處理，防止個資外洩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/