今仍晴朗溫差大 明起再變天

2018-12-22

昨天清晨冷，但白天各地天氣晴朗，溫度甚至回升到30度，早晚溫差大；氣象局表示，今天仍維持類似天氣型態，全台各地多雲到晴，北部高溫約25至27度，中南部有機會達到30度，適合安排出遊，不過，中部以北早上只有16至17度、其他地區18至19度。

明天上午起有冷空氣來襲，北部、東北部又將再轉冷且下雨。

空氣品質方面，環保署預測，今天東北風較弱，西半部地區上午風速偏弱及混合層較低，大氣擴散條件較差，加上局部地區有霧，污染物易累積，空氣品質指標（AQI）可能達到對敏感族群不健康的橘色警戒。午後至傍晚東北風稍增強，中部以北擴散條件改善，空氣品質才稍好轉，入夜後擴散條件又轉差，污染物逐漸累積，民眾需特別注意。（記者楊綿傑）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/