全台68火車站 可持超商QR code車票進出站

2018-12-22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵六十八座車站、共四○九道自動驗票閘門已完成QR code感應裝置安裝，即日起，旅客可持各大超商取票的車票，使用自動驗票閘門進出，不需再走人工通道、由台鐵員工蓋章驗票。

台鐵局營業科長王文謙表示，台鐵每天有超過六十萬人次搭乘，其中約有兩萬多張是使用超商取票的車票，為讓旅客能持該票透過自動驗票閘門進出搭車，台鐵今年初開始建置QR code掃描裝置，目前所有自動驗票閘門皆已完成安裝，旅客只要將QR code條碼對準自動驗票閘門上感應區，即可進出站。

台鐵局提醒旅客，車票是有價證券，若翻拍、截圖、影印車票上的QR code條碼乘車，會被視為無票乘車，需另行補票並加收五十％票價；同時，自行翻拍有價證券涉及偽造文書、詐欺，台鐵會將旅客移送法辦。

王文謙說，未來配合第四代票務系統個人票售票上線（預計明年三月）後，台鐵局將更新台鐵APP，開放旅客手機訂、購、取票服務，且一人購買多張票後，可透過APP分配給親朋好友；屆時旅客在手機上完成付款並取票後，進出站時，只需將手機APP上顯示的QR code條碼對準自動驗票閘門感應區，同樣可享有進出站驗票作業完全自動化。

第四代票務系統團體票系統最快明年一月七日上線，個人票系統預計三月七日上線。

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