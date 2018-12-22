普悠瑪擴大究責 台鐵3前局長擬記過

2018-12-22

懲處20人 台鐵史上最大 副局長恐調職

〔記者李欣芳、鄭瑋奇／綜合報導〕台鐵普悠瑪翻車事故造成重大死傷，政府決擴大究責懲處二十人，行政院昨公布事故調查的改善建議報告。交通部代理部長王國材宣布，交通部建議的懲處名單向上追究到三位前任台鐵局長周永暉、范植谷與鹿潔身，三人將記小過到大過不等，發生事故時擔任台鐵局長的鹿潔身責任最大，據悉，交通部建議對鹿潔身記大過一支。

台鐵局長張政源宣布台鐵局的建議懲處名單為副局長何獻霖、處長、副處長、科長、段長、主任等相關督導主管共十七人，依其情節輕重，最高記一大過並調職處分。據了解，責任調查認為何獻霖曾經手普悠瑪號採購，也肩負車輛和司機員管理責任，擬記大過一支並調職，等同撤換副局長，這是台鐵史上最大懲處名單。

張政源說，十七人名單須經下週五台鐵考成會決定後才能對外公布，但「我們絕不護短，懲罰無上限！」下週五將分別由交通部與台鐵局召開考績會、考成會做最後決定，當天將給相關當事人陳述意見的機會。司機員尤振仲等人正配合司法調查程序，不在這波懲處名單中，待司法調查完成，再檢討是否有行政責任。

王國材表示，建議懲處的三位歷任台鐵局長，以發生事故時擔任局長的鹿潔身責任最大。至於周永暉、范植谷也列入懲處，是因九十六年發生大里事故慘痛教訓後，九十九年台鐵建立遠端監視系統，一○一年十月普悠瑪列車陸續到台鐵，但ATP（自動防護系統）沒有連線，未與遠端監視系統連在一起，因此兩人也列入懲處名單。

由於鹿潔身已退休，相關官員指出，鹿非現職人員，不影響考績，是否會影響其退休金，要看最後懲處結果。

行政院調查小組昨並提出組織、設備、程序、人員及環境五個層面共十八項整體性改善建議，包括建立專責安全管理組織並導入安全管理系統（SMS）等。

全懲處員工、日車無責 基層鳴不平

全國火車駕駛聯誼會秘書長吳長智表示，普悠瑪事故的根本原因，是因為日本車輛的設計不完善、檢修規範不清楚，才導致主風泵異常無法解決，司機員需要邊開邊修，現在全部都懲處到員工身上，日車完全不用負責，對台鐵局不太公平。

吳長智指出，普悠瑪事故發生後，台鐵將整個主風泵拆下來，才發現裡面很髒、散熱不良，才會一直過熱強制停機，但是主風泵設計上是密閉的，如果要清理到內部濾網需整個拆下來，根本就設計不當；且主風泵還在保固期間內，日本車輛不希望台鐵去動，台鐵從外觀也看不出異常，調查都未檢討設計不良的問題及日車是否需負責。

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