淡海輕軌履勘未開ATP？ 履勘委員未進駕駛室 隔玻璃看…應未關

2018-12-22

〔記者鄭瑋奇、陳心瑜／綜合報導〕淡海輕軌履勘時未開輔助限速裝置（ATP）？據了解，履勘當天因為車廂駕駛室已經有三至四位工作人員在內、空間狹小，履勘委員並未進入，僅隔著玻璃看司機員操作狀況，當時新北捷人員回覆履勘委員詢問時，說有啟動輔助限速裝置。

靠站停曾急煞 履勘委員還提問關ATP後的SOP

交通大學運管系榮譽退休教授藍武王是淡海輕軌履勘小組副召集人，藍武王表示，履勘當天詢問時，新北捷人員說輔助限速裝置有啟動，也未發生列車啟動後急煞車的情況，只是列車準備靠站停車時，從時速五公里要降至零公里時，的確曾有急煞頓一下的狀況。

淡海輕軌列車設有ATP，是全球多數行駛平面路段的輕軌列車所沒有的安全設計。履勘委員在前置會議中，還特別詢問淡海輕軌輔助限速裝置遭關閉後續處理的SOP。

交通部表示，首先會由駕駛做簡單故障排除，重啟輔助限速裝置。當無法排除故障導致列車無法行駛時，駕駛可通知行控中心後將設備隔離，若在高架路段，須將駕駛模式轉到「機廠模式」，列車會自動限速在時速二十五公里內，若在平面路段，可依原來駕駛模式注意沿線速限行駛，到終點站後再進行處理。

學者︰裝設ATP有其用意 通車前應解決

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰表示，當初列車設計裝設ATP一定有其用意，雖為輔助裝置，但隔離代表駕駛一定要很注意開車，若真的有問題，就應該在通車前解決。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄指出，淡海輕軌與台鐵不同，其系統單純、路線短、發車間距較長、時速較慢，關閉輔助限速裝置對行車安全的影響，不像台鐵那麼大。

淡海輕軌路網圖

淡海輕軌日前履勘完成，新北市府要拚在23日通車。（新北市政府提供）

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