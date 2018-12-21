健康充電站 ─ 中醫講座

中國醫藥大學附設醫院中醫部張馨慧和謝宜庭兩位醫師12月22日上午9時30分至11時30分，在該院第一醫療大樓B1第8會議室（台中市育德路2號）分別主講「男女更年期－中醫保健八段錦」、「夜尿的中醫保健」。
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