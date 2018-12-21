亞太董事會重組 新增教師、工會代表

2018-12-21

〔記者吳柏軒／台北報導〕私校首例！亞太創意技術學院因怡盛集團退出後，僅存三名董事，仍有財務危機、營運問題等，經教團、校內師生爭取，苗栗地方法院日前裁定，新增教師、工會代表、律師學者等六人加入成為亞太臨時董事，重組董事會以協助處理校務；這是教育史上第一遭有教職員工會代表成為私校董事。

亞太曾面臨招生危機，二○一六年怡盛集團入主，以調整為名關閉大量系所，並爆發積欠教師研究費等爭議，今年四月怡盛退出，但歷經一年更換五位校長、十九科系停招的窘境，且因財務不佳而持續欠薪，今年八月亞太正式全面停招，校產提前被強制信託。

高教工會表示，怡盛退出後，亞太董事會僅剩三名董事，校務廢弛，近日獲苗栗地方法院依職權請求，找高教工會、律師公會等團體推薦臨時董事，最後新增包括亞太教師、工會代表及律師學者等六名臨時董事，是史上第一遭有工會代表成為私校董事。

新任的亞太臨時董事代表林佳和、陳政亮、黃惠芝等昨呼籲，新董事會重組後，應致力成為「私校因應退場危機的典範」，以公開透明運作、教育資產公共化、保障與補償師生權益等原則進行；目前該校仍有學生未畢業，還有廿多位教師被欠薪五個月等，都須解決。

教部：停辦恐是唯一的路

教育部表示，尊重法院裁定指派的新任董事，研判亞太目前情況，停辦恐是唯一的路，主要是校內已無資金，但仍積欠教職員數月薪資，未來新設的董事會最急迫的事應是籌措財源。亞太在一○八年全面停招，校內僅剩幾名碩士班學生，其他學生都已轉走。

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