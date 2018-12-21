斯國生淪黑工 康寧明年減招25％

2018-12-21

暫停改制專科計畫

〔記者吳柏軒／台北報導〕康寧大學日前爆發非法透過人力仲介招收斯里蘭卡外籍生，使外生淪為非法黑工，重挫台灣高教形象。教育部近日召開私校諮詢會議，確定把康寧一○八學年的招生名額調降，北部校區減招五％、剩八五九名，南部校區減招廿％、剩四一五名。康寧校方表示接受處分，目前暫停改制專科計畫，已赴檢調說明，希望查出當初違法仲介招生的黑手。

北校區砍5％、南校區20％

教育部高教司長朱俊彰指出，康寧因分南北校區，北部專科、南部大學，違規情節不同，當初招收斯國生的是南部校區，然而斯國生在北部校區時亦有被送去打工的違規情事，最後懲處一○八學年北部校區減招五％、南部校區減招廿％，換算名額北部剩八五九名、南部剩四一五名，並將其列為專案輔導學校。

康寧主任秘書閻亢宗說，已收到教育部公文，會坦然接受教部懲處，兩天內將召集學術主管等開會調整各科系組的招生名額，坦言事件爆發後對懲處已有心理準備，過去擬規劃改制為專科學校已暫停，待校內凝聚共識再考慮未來發展。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，教部懲處看似合理，但對康寧台南校區教職員不甚公平，因為犯錯的不是「台南校區」而是「康寧高層」，應檢討康寧董事會、前任校長及參與決策的高階主管；減招處分無關痛癢，因校譽已損，社會大眾及市場恐讓康寧更自動減招，擔憂失去工作權的教職員。

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