不服全區停業 八仙樂園訴訟被駁回

2018-12-21

〔記者吳政峰、溫于德／台北報導〕八仙樂園二○一五年把園內遊樂區出租給呂忠吉辦「彩色派對」，未料發生塵爆，造成數百人死傷，新北市政府勒令全區停業到改善公安缺失為止，八仙樂園不服、打行政訴訟，台北高等行政法院更一審廿日指，八仙樂園各園區相通，若不全區停業進行改善，恐影響公眾生命安全，停業處分合理，駁回其訴，可上訴。

二○一五年六月廿七日，八仙未經新北市府核准，逕把「快樂大堡礁」、「豔陽邁阿密」、「歡樂海岸」三個園區的池水抽乾，租給呂忠吉的公司「瑞博」辦彩虹派對，不幸發生塵爆釀成重大死傷，違反「觀光遊樂業管理規則」，被依「發展觀光條例」裁罰五萬元、停止營業至調查釐清及缺失改善為止，八仙認為全區停業有違比例原則，提起訴訟。

更一審表示，八仙出租的三個園區始終未經核准使用，新北市府也早於二○○四年四月廿日就發現此事，命令改善，惟八仙仍欠缺專業認知，違法出租該三區供人開粉塵派對，未意識到遇熱可能產生爆炸。意外發生後，又沒有足夠、適當的緊急疏散措施及急難醫療救護因應，致釀成數百人傷亡的重大公安危害。

更一審批評，八仙全園雖區分為四大園區，但各區彼此相互連通，共同使用唯一出入口，業者全無公共安全防治理念，救災設施匱乏。

更一審：原處分無誤

更一審認為，目前相關刑事、民事及行政責任均待釐清，新北市府若沒有勒令八仙全區停業到所有調查釐清及缺失改善為止，恐不足以有效防止管理不當或設施不合格所可能導致的危害，全區停業有其必要性，判原處分無誤。

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