客運業春節「做9休1」 下週討論

2018-12-21

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法新制三月上路，鬆綁七休一（例假在七天週期中挪移）需經中央目的事業主管機關、勞動部討論後才能指定行業適用與否；因應豬年農曆春節腳步近，勞動部將在廿四日召開勞動基準諮詢會，討論客運業在春節期間能否調整例假為「做九天休一天」（十休一）。

年節疏運需求 交部盼可調整例假

根據交通部送案進勞動部陳述的意見，規劃客運業在年節、紀念日、勞動節日或其他中央主管機關規定等應放假日，可以為疏運需求而調整例假，原則上擬調整例假為「做九天休一天」（十休一）；若遇到例外情況，可再加一天為「做十天休一天」。

勞動部官員指出，交通部提出的訴求符合「時間特殊」的例外型態，因應公眾生活便利所需，而有調整例假的條件和空間，由於每年都會有春節、清明、中秋等年節、紀念日的公眾疏運需求，交通部提案也要求此例外型態不僅是為了豬年農曆春節，而是後續的「每一年」，提案意見將會在勞動基準諮詢會上由委員廣泛討論、評估。

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