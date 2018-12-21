疑染疥癬螨 長鬃山羊集體病亡

2018-12-21

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區最近陸續發現保育類動物台灣長鬃山羊屍體，嘉縣家畜疾病防治所昨派員實勘，初判是感染疥癬螨所致。

累計5隻 地方憂國寶山羊滅種

阿里山鄉代會前主席許銘月說，幾個月前，村民在石鼓盤溪畔發現一隻長鬃山羊屍體，當時認為是自然界常態，沒想到這幾天陸續發現病死羊，累計五隻以上，驚覺事態嚴重，擔心疫情擴大致國寶山羊滅種。

家畜所長林珮如表示，昨天會同農業處綠保科人員前往勘查，只看到一具羊屍，因腐化嚴重，無法採樣，但從之前拍攝的照片研判是感染疥癬螨。

屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授陳貞志說，感染疥癬螨只發現在長鬃山羊身上，冬天是好發季節，從南投到屏東霧台都有病例出現，感染的羊隻體態虛弱、嚴重脫毛、皮膚龜裂等，導致行動困難及禦寒能力下降，易受天敵獵捕或低體溫死亡。

陳貞志說，疥癬螨是否會衝擊長鬃山羊數量，各區域狀況不一，關鍵在於棲地是否完整，如果遭破壞，活動空間受壓迫，接觸傳染機會大增，就會危及族群生存，零星案例屬自然淘汰。

林珮如表示，之前收到的訊息是至少死亡五隻，這就有點嚴重，將持續觀察，如果疥癬螨已危及長鬃山羊族群生存，會先捕捉病重的山羊來治療，另將藥物混入鹽磚供山羊舔食，進行區域防治。

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