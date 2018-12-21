華航長榮兩岸航線 停供豬肉餐

2018-12-21

全力防堵非洲豬瘟入境

〔記者簡惠茹、鄭瑋奇、陳宜加／綜合報導〕為防堵非洲豬瘟疫情燒到台灣，國內機場、港口加強稽查，立委昨提醒應注意飛抵台灣的機上豬肉餐點及廚餘處理，交通部表示將參考國際作法訂出規範；華航、長榮則表示，兩岸線航班將暫時停供豬肉餐。

防堵中國非洲豬瘟疫情，農委會已調高裁罰基準，違規攜帶疫區豬肉品來台首犯就罰二十萬元，第二次罰一百萬元，昨天桃園機場再度查獲一件來自中國的豬肉腸製品，農委會畜衛所昨天則從高雄小港機場棄置箱內的中國豬肉腸，驗出第六例非洲豬瘟豬肉。

防檢局指出，該豬肉腸與中國的非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達百分之百，顯示旅客從中國攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高，肉品經採樣後已銷毀。

立委鄭寶清表示，非洲豬瘟只要一件進來台灣養豬事業就垮掉，提醒中華郵政應該要特別注意；立委林俊憲也表示，中華郵政及管理海空港的交通部都是防疫很重要的一環，靠岸船隻排泄物、垃圾如何處理都要注意。

中華郵政董事長魏健宏昨表示，最近每天都會收到十至二十件內有豬肉的包裹，皆在海關檢疫時就發現，將包裹退回，若收件人同意可直接銷毀，「只要是來自疫區的包裹，一定會經過檢驗。」

包裹來自疫區 必經檢驗

立委蕭美琴則提醒，國泰航空香港飛台灣飛機餐竟然只有豬排，提醒交通部是否要求入境台灣航班，尤其是從疫區入境，機上餐點都不應有豬肉。

交通部常務次長祁文中表示，機上廚餘會在管制區內焚化爐處理掉，不會讓它們出管制區域；來自疫區食材不要在機上餐使用，會請民航局蒐集國外作法。

國泰航空表示，往來香港及台灣航線供應的飛機餐，所採用的豬肉、豬肉製品均非源自豬瘟影響地區。中華航空則表示，十一月下旬中國飛台灣航班來回程都不再提供豬肉餐點。長榮航空表示，今起往返中國與港澳航班，將陸續停供豬肉餐點，預計二十三日起全面停止。

疫情燒 香港豬價飆漲3成

香港因中國非洲豬瘟疫情，豬價飆漲三成，農委會畜牧處長謝清耀昨天表示，現階段國內毛豬價格每公斤平均批發價格約七十一、七十二元左右，價格平穩，一旦國內爆發非洲豬瘟疫情，為保住豬價，會運用產銷調節，採取採購凍存方式調節供應豬肉。

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