台灣登全球熱門旅遊地 造訪意願翻倍

2018-12-21

大溪、玉井小鎮魅力發威

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣榮登世界十九大熱門旅遊目的地，旅客造訪意願翻倍。旅宿平台Airbnb昨日公布二○一九年最受歡迎的十九大熱門旅遊目的地，台灣躍升為國內外旅客珍藏的「心願旅遊目的地」之一，大溪、玉井等特色小鎮及台東成為最大亮點。

Airbnb統計全球各地區的訂房量、搜尋熱度及被使用者收藏進「旅遊心願單」的次數，透過近兩年交叉分析，發現「旅遊心願單」統計次數中，台灣以超過一百％以上的高成長率成功躋身二○一九年全球熱門旅遊目的地之一，顯示全球越來越多的Airbnb使用者，將台灣劃入旅行地點。

Airbnb分析，以城市來說，台北依舊是台灣最熱門的旅遊首選，其中又以充滿活力的「城市脈動」、別具風味的「夜市文化」、為人稱道的「人情味」最吸引旅客。

值得注意的是，非傳統觀光熱點的特色小鎮成長幅度上也十分突出，以桃園大溪為例，老街及茶廠在內的多樣歷史文化與美食景點，受到眾多旅客喜愛，台南玉井結合馳名的芒果果園及周邊溫泉資源，成長幅度驚人，而台東則是東部地區最受歡迎的目的地，除了自然景觀外，有許多國外旅客前往探索當地的卑南原住民文化。

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