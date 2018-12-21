擴大國旅暖冬補助急轉彎 全台適用

2018-12-21

桃市長鄭文燦帶頭炮轟後 交部急宣布北桃竹也納入

〔記者蕭玗欣、鄭瑋奇、蔡亞樺、許倬勛、洪美秀／綜合報導〕擴大國旅暖冬方案急轉彎！地方政府及旅宿業者強烈反彈後，觀光局昨天開會決議，一度被排除的台北、桃園、新竹三市也納入補助，全國廿二縣市國旅都有「暖冬」。

尊重地方意見 再投入3.2億補助自由行

交通部觀光局日前推出擴大國旅暖冬方案，自由行補助卻排除台北、桃園和新竹三市，被叮得滿頭包，立法院交通委員會昨決議要求觀光局即刻將三市納入補助；桃園市長鄭文燦更撂狠話、要求撤換觀光局長。交通部昨日緊急與觀光局協調後於晚間宣布，同意納入台北、桃園和新竹，意即暖冬自由行補助全台廿二縣市全都適用。

交通部表示，擴大國旅暖冬方案在團體旅遊部分已全國實施，國人自由行部分，考量地方各界都支持及期待參與國旅暖冬方案，且尊重交通委員會決議，因此納入台北、桃園、新竹三市，預計再投入三．二億元，增加廿五萬個客房住用數，預估可再帶動約五十萬人次深度旅遊。

觀光局的國旅暖冬遊補助方案，自由行每房補助一千元，卅歲以下青年和六十歲以上樂齡族加碼至一千五百元，但排除住宿率已超過五成的台北市、桃園市及新竹市。

立委鄭寶清表示，補助錢花下去一定會有良性循環，三市約增加兩億元，交通部不應斤斤計較，否則變成認真推觀光縣市卻不補助，呼籲要公平全面補助。

觀光局長周永暉坦言，沒預期各界會對暖冬方案這麼熱中，當初觀光局綜合考慮才決定用「住房率」當補助指標，因為三市的住房率相較之下確實較高，基於立院已作成決議，觀光局也尊重，希望能在農曆年前帶動買氣。

觀光局坦言反應比預期熱烈 北桃竹樂見調整

外界批評交通部政策多次髮夾彎，代理部長王國材表示，原先宜花東高屏暖冬補助就有考慮納入全台，如今政策延續擴大補助，台北、桃園、新竹住房率高、觀光表現好，也展現其拚觀光的企圖心，交通部就必須和地方合作，不能說是政策不周延。

桃園市長鄭文燦表示，暖冬方案本來就該全國一體適用，交通部能夠導正原先錯誤決定，降低業者衝擊、提升觀光能量，對業者、對國人是好事。

北市觀光傳播局長陳思宇表示，樂見中央有這樣決定，但補助是短期性，長期盼中央提出更積極主動的觀光策略。新竹市城市行銷處表示，感謝觀光局聽到地方業者的心聲。

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