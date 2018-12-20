空鼻症候群 患者非無病呻吟

2018-12-20

文／黃啟哲

幻肢症候群（phantom limb syndrome）是指患者在失去四肢後仍感覺四肢依舊存在，並且在幻肢上會有疼痛的現象；最早是在1872年美國南北戰爭時期，神經外科醫師率先使用這個名稱。

另類的幻肢症候群

根據統計，約5到8成的截肢患者會產生此現象，而四肢以外的部位，如乳房、陰莖、臉、子宮等，也都有個案報告。

而空鼻症候群這個疾病，最早是在1994年有人提出，是指在手術過程中過度切除鼻腔鼻甲後所造成鼻腔異常的情況。

就我們所知，鼻腔有過濾空氣中的灰塵、致病原及加溫、加溼空氣的作用，讓肺部能接受到清潔、溫暖、潮溼的空氣。但一旦鼻腔過度通暢時，將使鼻腔固有功能喪失，病人常會抱怨呼吸困難、鼻塞、頭暈、睡眠品質差、胸悶、窒息感，甚至心情沮喪。

鼻甲過度切除 造成鼻腔異常

追究其原因，先前有研究顯示，空鼻症候群患者因為鼻甲過度切除，致使呼吸時，氣流無法有效地被鼻甲上的三叉神經感應器偵測，進而回饋到大腦產生呼吸的感覺，反而因為缺乏三叉神經有效的訊息傳遞，產生類似正常人處在缺氧環境下的情境，而刺激大腦時時處在「沒有呼吸」的情況下。

除此之外，另一可能原因是在截斷下鼻甲組織時，受傷的神經會形成神經瘤，神經瘤容易發炎且容易受刺激而疼痛，使患者形成連「呼吸都會痛」的無奈情境。

這些原理都與我們較為熟知的幻肢症候群類似。唯兩者差別在幻肢患者身體的殘缺顯而易見，旁人較易體會其痛苦情況，但空鼻症患者因鼻甲缺損不易被旁人察覺，才會讓外人誤以為他「無病呻吟」無法體會。

因此臨床上除了使用空鼻症候群這個名詞外，幻鼻甲症候群或許更能傳神表達病患在精神上的深切痛苦感受，而這也是現今在處理鼻甲手術上，醫生和病患需要更謹慎嚴肅面對的重要課題。

（作者為林口長庚紀念醫院耳鼻喉部醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/