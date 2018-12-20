性行為後3週 驗孕棒驗最準

2018-12-20

記者吳亮儀／台北報導

想要懷孕或是擔心懷孕的女性們請注意！婦產科醫師提醒，發生性行為後3週使用驗孕棒檢測結果最準確，太早或太晚驗，效果都不太好。

食品藥物管理署昨天舉行記者會，宣導驗孕棒和排卵試紙的功用。國泰醫院婦產科醫師陳俐瑾指出，常見驗孕棒使用錯誤就是驗孕時間不對，太早驗容易驗不出來，最好在約受精後3週檢驗最準。

當女性懷孕時，胎盤將開始製造絨毛膜促性腺激素（HCG），因此可藉由驗孕試紙檢測尿液中的HCG來判斷是否懷孕。不過食藥署提醒，驗孕結果呈現陰性反應也不一定代表沒懷孕，可能因驗孕時間太早、操作錯誤或尿液檢體太稀等因素，都會影響試劑檢驗結果。

排卵試紙 幫助推估排卵日

陳俐瑾說，有些婦女抓錯驗孕時間點、或因經期紊亂而不知自己懷孕，門診就常有類似個案，在性愛後幾天或一週就驗孕，以為自己沒有懷孕，之後服用感冒藥或其他藥物，最後發現懷孕時卻忐忑不安，擔心影響胎兒健康及發育。

陳俐瑾說，若4週沒有來月經就可驗孕，或以最後一次性行為時間為基準，如果月經仍一直沒來，建議可再驗一次或到醫療院所檢查。

有些民眾會將排卵試紙和驗孕棒搞混，兩者檢測的激素及目的並不相同，「排卵試紙」用於檢測女性體內的黃體激素（LH），可幫助推估排卵日；「驗孕棒或試劑」則是測試體內產生的絨毛膜促性腺激素（HCG），用於評估是否懷孕；食藥署提醒，兩者不能混用，民眾在購買前一定要認清包裝標示。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/