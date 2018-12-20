肚子大得像懷孕 14cm子宮肌瘤作怪

2018-12-20

記者方志賢／高雄報導

33歲的林小姐日前腹痛如絞，到診所就醫，懷疑是腸胃炎，但服藥卻無效，輾轉到高雄小港醫院接受電腦斷層檢查發現，她的子宮上有10顆腫瘤，最大一顆直徑是14公分乘以8公分，讓未婚的她腹部凸出像懷孕6個月，由於子宮肌瘤扭轉缺血壞死，立即手術摘除後，重拾健康。

未婚女子發燒、腹痛急診

在超商工作的林小姐，昨由媽媽陪同出席小港醫院的衛教記者會時表示，因為身材微胖，尤其肚子比較大，但沒想到子宮長了這麼多顆肌瘤，她平時沒有特別症狀，因突發腹痛、發燒就醫，才查出子宮肌瘤扭轉。

小港醫院婦產科醫師劉奕吟表示，子宮肌瘤是女性常見良性骨盆腔腫瘤，30歲以上每5人有1人有子宮肌瘤，50歲以上盛行率則有70%~80%。子宮肌瘤成因不明，目前研究顯示，與種族、基因、環境荷爾蒙、肥胖及飲食有關，雌激素刺激是誘發子宮肌瘤的因子之一。

肌瘤扭轉壞死 馬上開刀摘除

林小姐因發燒、腹痛到醫院急診，檢查發現子宮上有大大小小腫瘤，最大約14公分乘以8公分，且合併有腹水，因懷疑有子宮肌瘤扭轉或其他惡性腫瘤，隨即接受開刀，手術發現她子宮上最大顆帶蒂的肌瘤發生扭轉缺血壞死，最後共摘除10顆肌瘤，先前出現的腹痛、發燒症狀在術後均解除。

劉奕吟說，絕大部分的肌瘤是沒有症狀的，若肌瘤長的位置不佳或過大，可能出現經血量多、不正常陰道出血、經痛、頻尿、便秘或是不孕。若有急性腹痛出現，則要小心肌瘤感染、扭轉。

劉奕吟指出，子宮肌瘤扭轉比較少見，主要發生於漿膜下帶蒂肌瘤，肌瘤若超過5公分，蒂長且細，或懷孕時較易發生，臨床上會出現腹痛、噁心、嘔吐；若有發燒、畏寒等症狀，就要小心肌瘤扭轉，目前以手術治療為主。

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