抗寒大吃大喝 當心胃出血

2018-12-20

文／林煜峻

天氣逐漸轉冷，許多人喜歡聚餐小酌、吃麻辣火鍋暖身體；氣溫變化也常引起有關節宿疾的長輩痠痛不適，需要吃止痛藥；而因感冒服用止痛退燒藥的病人，冬季也增加不少。上述刺激性食物加暴飲暴食，或是長期服用消炎止痛藥、抗凝血劑，都容易引發消化性潰瘍，嚴重者甚至會造成胃出血！

上消化道出血，俗稱胃出血，包括從食道、胃到十二指腸間的腸胃道出血，常見原因如胃潰瘍、十二指腸潰瘍、出血性胃炎、胃癌、食道靜脈瘤、食道撕裂傷等；有些消炎止痛藥和通血路之類的藥物、幽門螺旋桿菌感染，也是造成胃潰瘍和十二指腸潰瘍的可能原因。

兩大症狀：吐血、解黑便

胃出血患者通常會出現兩大症狀：吐血（咖啡色渣、暗紅色或鮮紅色嘔吐物），和解黑便（像瀝青般黑色、有臭味的黏稠大便）。

腸胃道流失的血液，經胃酸作用會變深棕色，因此會吐出咖啡渣樣的嘔吐物；如果出血量較大，嘔吐物可能就是鮮紅色的。

當急性大量出血時，血液在腸道內很快通過，未經消化液完全作用，排出的大便可能是暗紅或鮮紅色的；若是血液在消化道經過一段時間代謝，則會排出如同頭髮或柏油般黑亮、具有黏性及臭味的黑便。而隨著出血量不同，還會產生頭暈、臉色蒼白、心悸、四肢冰冷等全身症狀，嚴重者更可能暈厥、低血壓及休克，恐有生命危險，所以若有疑似症狀，應立即就醫。

胃出血的治療，首先是穩定患者的生命徵象，給予輸液或輸血，並依據病史和血液檢查報告，給予治療潰瘍或靜脈曲張的藥物；待病人穩定後，須進行上消化道內視鏡，即胃鏡檢查，確定出血原因並加以處置。

戒除菸酒 避免暴飲暴食

根據不同的出血部位及原因，除了藥物治療，也可透過內視鏡，進行止血針注射、止血夾、電燒、血管結紮等止血治療。少數病人因出血量大，藥物治療、內視鏡治療後仍會出血，此時就須評估是否以血管攝影術止血，或以外科手術治療。

預防消化道出血，要維持良好飲食習慣，避免暴飲暴食；紓解生活壓力；戒除菸酒；避免刺激、辛辣食物，如咖啡、濃茶、碳酸飲料、辣椒、芥末、胡椒、大蒜等。而有消化道疾病的患者，還應注意服用抗凝血劑、抗血小板藥物、類固醇類藥及消炎止痛藥，可能增加消化道潰瘍、胃出血機率。

（作者為永和耕莘醫院胃腸肝膽科醫師）

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