捨好萊塢高薪 陳永昶返台教娛樂設計

2018-12-20

〔記者吳政峰／台北報導〕一場繪畫比賽顛覆原本的人生，讓台灣人在好萊塢娛樂圈嶄露頭角，他是陳永昶），曾沉溺於動物星球頻道，幻想當生物學家，如今卻成為好萊塢專業的概念設計師（Concept Designer），參與設計過多部知名電影。

台裔子弟陳永昶的高中美術老師相當欣賞他的才能，偷偷將他的作品投稿美國國會舉辦的繪畫藝術比賽，意外榮獲第一名，得獎作品曾在華府國會大廈的Cannon Tunnel走廊展示，供世界各地遊客觀賞。

這場比賽，也顛覆了陳永昶的人生。高中畢業後，他順利進入當時錄取率僅十％的Art Center College of Design（藝術中心設計學院）首屆娛樂設計系（Entertainment Design）就讀，學成後更順利於華納兄弟娛樂公司擔任概念設計師，大學畢業後的第一份工作，年薪就突破數百萬台幣。

二○一五年陳永昶回台探親，赫見台灣完全沒有對娛樂設計的知識和觀念，藝術培訓形同沙漠，設計補習班只教怎麼使用工具，學校教學也停留在守舊的創作，學生前途茫茫，讓陳永昶想起當年念高中的他，也是這樣差點放棄藝術這條路，雖在美國有大好前程及舞台，仍毅然決然回到台灣，幫助所有對設計有熱忱的人。

陳永昶認為，台灣學生素質佳，具有爆發力，但囿於環境和封閉式觀念，無法獲得較佳的培訓，非常可惜，去年返台授課，把在Art Center所學的一切及好萊塢的經驗複製回國，讓台灣學生有機會接受美式教育洗禮；他也致力於推動台灣對「娛樂設計」這個新名詞的認識。

概念設計師 電影、電玩的靈魂

台灣民眾對於電影，普遍只記得電影中的男女主角、情節，說到「鋼鐵人」，多只記得男主角是小勞勃道尼；然而，一部電影的成功，背後一定有一個偉大的幕後團隊，鋼鐵人的戰服和所有場景，都是概念設計師巧手下畫出來的。

在好萊塢電影市場中，娛樂設計的「概念設計師」，已是電影裡不可或缺的一部分。不僅電影市場，電玩遊戲興起，所有電玩角色也都需要概念設計師。

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