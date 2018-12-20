蓮花治癌害死藝人妹 經銷商判刑

2018-12-20

〔記者林敬倫、蕭宇涵／綜合報導〕宜蘭縣淨水琉璃睡蓮主題館經銷商李金霖（化名李得仕），遭藝人溫翠蘋指控，涉嫌誇大販賣的睡蓮原精療效，她的么妹Jessica誤信李金霖之言，使用睡蓮原精，導致乳癌惡化病逝；宜蘭地方法院昨日審結，李金霖與妻子陳女及申姓經銷商涉嫌詐欺，李與申被判一年六個月徒刑，未緩刑；陳女判一年兩個月，緩刑兩年。

溫翠蘋尚未回應

溫翠蘋經紀人回覆，針對官司結果，要等溫翠蘋願意回應再告知記者。溫翠蘋目前與女兒定居美國，她的手機未接、訊息未回。

判決指出，四十四歲李金霖與卅八歲陳姓妻子為「淨水琉璃」農場經銷商，在台北市水花園有機市集擺攤販賣「淨水琉璃」商品，也在網路架設「淨水琉璃睡蓮有機農場」網站，販售睡蓮原精等商品。同為經銷商的申姓女子，則於頭城鎮經營「美容精品工作室」，在茶會擔任講者分享活動；三人明知產品無法治癌，卻誇大療效，稱可讓惡性腫瘤轉換為良性組織。

李金霖今年一月十五日在蓮花茶會上，認識罹患乳癌的Jessica，聲稱睡蓮原精與種子胎盤素有消炎、提供身體正能量功效，阿淨水等有消炎、傷口癒合功能。李還將她帶到申女的工作室按摩住宿，推銷相關產品；Jessica陸續支付近百萬元，購買睡蓮原精等產品，最後因終止化療且癌細胞惡化，三月過世。

法官根據證人證述，李與申確實宣稱睡蓮原精有療效，還說從「鬼門關救回多人」，誘騙被害人相信，高價購買產品，三人所為涉及詐欺，李與申獲判一年六個月，陳女遭判一年兩個月，緩刑兩年。

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