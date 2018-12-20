中客、中國船 帶豬肉闖關被攔

2018-12-20

〔記者簡惠茹、姚介修、林嘉東／綜合報導〕中國的非洲豬瘟疫情再度蔓延，昨傳出廣東省也淪陷，目前中國已有廿三個省市區受感染，案例也達到九十七例；桃園機場昨又開出一張廿萬元罰單，是中國旅客攜帶廣東省豬肉乾。

為防範中國非洲豬瘟疫情入侵，嚇阻旅客存僥倖心態違規攜帶動物產品入境，農委會提高裁罰基準，從近三年發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境者，第一次罰廿萬元，第二次以上直接開罰一百萬元。

總統蔡英文昨下午到桃園機場巡視慰問相關檢疫人員及海關，總統表示，這次防疫作戰只有堅持，沒有妥協的空間，應該全體總動員，保護台灣。她也呼籲中國疫情透明，並將最新疫情資訊提供我方。

疫情緊繃，桃園機場廁所傳出發現大批旅客棄置疫區肉品，防檢局認為是裁罰見效所致，但還是呼籲違規攜帶肉品入境的旅客，將違規肉品統一丟到入關前的棄置箱內，就不會遭罰。

至於中國籍漁船「閩晉漁05812」闖入我彭佳嶼海域作業，海巡署基隆海巡隊強勢登檢，將人船押回後發現，船上冰箱冷藏室內有一包重約四．四公斤的生五花豬肉與十六條香腸等豬肉製品，海巡署立刻通報防檢局人員帶走銷毀。陳姓船長說，生豬肉與煮熟的肉湯與香腸，都是船員要吃的。

此外，昨在宜蘭五結海邊發現死豬遭棄置，也引起民眾高度關心，宜蘭動物防疫所初步排除非洲豬瘟可能，防檢局仍協調宜蘭防疫所採樣急件送家衛所檢驗，最快今天會有確定結果。

歐洲13國也是疫區 豬肉禁入台

防檢局昨也公布不僅中國，近三年其他非洲豬瘟疫區國家名單，其中亞洲僅中國為疫區，歐洲有十三國、非洲有廿八國傳出疫情，攜帶這些國家的豬肉品入台，都將面臨一百萬元罰鍰。防檢局也再次提醒，無論是否為疫區，任何肉品都不能攜帶入境，違規皆有罰鍰，只是重點疫區罰鍰更高。

總統蔡英文昨日到機場巡視防治非洲豬瘟防疫作業。（記者姚介修攝）

基隆海巡隊查扣闖入我彭佳嶼海域作業的中國籍「閩晉漁05812」漁船，赫見船上冰箱冷凍庫內有生豬肉，加以查扣銷毀。（記者林嘉東翻攝）

近3年非洲豬瘟疫區國家

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