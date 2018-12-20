救國旅不思治本 撒錢補助便宜行事

2018-12-20

記者蕭玗欣／特稿

交通部觀光局擴大國旅暖冬遊補助方案，自由行的補助排除住宿率超過五成的台北、桃園和新竹三市，果然引發三市反彈，學者更直批政府不根治國旅市場日益萎縮的病因，只是不斷撒錢補助，完全是便宜行事。

北桃竹三市不在補助之列，業界和學者多認為都已補助到這個地步，差這三個市嗎？業界表示，以全台觀光客最多的台北市來說，近三年一般旅館平均住宿率為六十四．七％，但這是平均值，不代表每家旅館都有六成，郊區旅館可能經營得更辛苦。而且，若全台只有這三市住宿率逾五成，顯示整體大環境很差，且這三市的平均住宿率其實是下滑的，觀光局的辯詞說服力不足。

更大問題是，觀光局將住房率下滑原因歸咎於廉價航空、訂房平台興起，導致出國人次增加，相對減少在國內住宿，但這只是部分原因。一來許多旅宿業者在中客團暴增時期浮濫投資擴建，而近年國際觀光客持續年破千萬，但過去中客團一條龍壟斷特定市場的局面被打破，國際觀光客多元化、團客轉為自由行的市場轉變，也讓旅宿型態更趨多元分散，讓旅宿供過於求的情況惡化。

據統計，近五年全台旅館家數暴增六百六十二家、三．四萬個房間數，且新建者還是大有人在，全國平均住房率則從二○一四年的五十三．八％，跌到今年剩下四十六．九％。

台灣觀光面臨旅宿供過於求、國人減少國旅等難題，政府須輔導傳統旅宿業者轉型，而不是不斷推出眼花撩亂的獎勵旅遊方案，補助經費越來越多、範圍越來越大。

補助是民眾的小確幸，業者也樂得政府送錢養客，難怪有業者笑稱，全台觀光產業如今是在靠政府的「氧氣罩」呼吸生存。政府若不能認清現實、對症下藥，只怕氧氣罩成了政府無法卸除的緊箍咒、無底錢坑，台灣觀光市場的強健轉型，則永遠流於空想。

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