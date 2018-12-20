擴大暖冬排除北、桃、竹市 惹反彈

2018-12-20

交部次長爆出原未排除三市

〔記者蕭玗欣、謝武雄、沈佩瑤、洪美秀／綜合報導〕宜花東高屏暖冬方案成功刺激國人出遊，交通部觀光局前日宣布擴大國旅暖冬方案，自由行的補助擴及十九縣市，但排除住宿率高的台北、桃園和新竹市，三地業者齊聲抗議「懲罰好學生」，桃園市長鄭文燦等地方首長也重砲抨擊。交通部次長祁文中昨在立院則爆出，原先討論的多個方案中，並未排除這三市，會將業界意見轉達觀光局。

擴大國旅暖冬方案自由行的部份，每房住宿補助一千元，卅歲以下青年族和六十歲以上樂齡族加碼五百元，預計明年一月實施。

鄭文燦重轟觀光局踩地雷

鄭文燦昨批評，桃園是國家大門，桃園機場一年收取的旅客服務費達一百億餘元，其中有五十億元讓觀光局發展觀光，但這五十億元用在桃園的非常少，觀光局排除桃園的做法是「踩地雷」。桃市府會行文觀光局要求提出說明，也會請桃園市籍立委在立法院表達立場。

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞更指出，很多民宿、旅館業者反映一月份的訂房已出現退訂潮，因為旅館平均住宿價約二千元，補助一千元到一千五百元，足以將所有旅客吸引到隔壁縣市。

桃園業者稱出現退房潮

新竹市城市行銷處長顏章聖認為，觀光局打壓住房率高的縣市，將表達抗議，已行文該局爭取納入補助。新竹市旅館商業同業公會表示，經營成本日增，目前的住房率還很難支撐。

北市府發言人劉奕霆表示「遺憾」，希望中央能健全整個台灣的觀光環境，不要只注重某些區域，而是提升、帶動整體觀光產業發展。

觀光局旅宿組長湯文琦說明，觀光局有預算考量，由於近三年全台觀光旅館、一般旅館和民宿的平均住宿率為四十七％，因此將平均住宿率五成以下的縣市先納入補助，「將資源放在需要關注的學生」身上。

觀光局長周永暉回應會多加溝通，此次暖冬措施主要是補助團體旅遊，全台廿二縣市都能使用，只有自由行排除三市，且未來會透過區域發展多做鼓勵，意即自由行補助十九縣市的方案規劃目前不會改變。

但有旅遊業者透露，昨日已有不少北市、桃園、新竹市的業者、立委找交通部代部長王國材陳情。據指出，王國材請大家再等等，但並未清楚說明後續會否再調整。

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