114.2公斤醫師 多吃蔬菜＋規律運動 半年甩26公斤 重拾健康

2018-12-19

記者江志雄／宜蘭報導

宜蘭縣羅東博愛醫院骨科部脊椎外科主任陳劍龍，今年6月體重114.2公斤，走沒幾步路就氣喘吁吁，遵循減重團隊為他量身打造的變身計畫，半年後成功瘦身26公斤，不只體態變得輕盈，更重拾健康。

陳劍龍過去飲食不規律、沒忌口，曾一口氣吃完28盎司牛排，漢堡一次點3個，三餐攝取過量、運動量不足，171公分高的他，體重暴增到114.2公斤，體脂率36.9%，成「過胖」等級，走路時常氣喘如牛，一場5小時手術，必須休息好幾次。

醫院同仁見他體力逐漸不堪負荷，一起鼓勵他減重，在大家打氣及見證下，簽下健康宣誓書，接受院內減重團隊設計的變身計畫，設定一年內減重36公斤。

體脂降到29.7% 脫離過胖級

6月中旬，他開始執行飲食記錄，學習辨別食物熱量和成分，早晚秤體重，每週與營養師諮詢。

在自我要求和醫院夥伴幫忙「監督」下，陳劍龍避開澱粉、高油脂類食物，多攝取蔬菜，養成每週運動3次習慣，第一個月瘦了10公斤；4個半月後體重掉了20公斤；昨天是減重計畫執行半年，減了26公斤，變成88.2公斤，體脂降到29.7%，脫離過胖等級。

減重團隊營養師藍依萍說，陳劍龍不僅減重，體脂肪跟著下降，是重要健康指標，接下來半年內若保持良好飲食與運動習慣，可望再瘦10公斤，將達到減重36公斤的目標。

陳劍龍說，下定決心減重時才知血糖過高，一度站在罹患糖尿病的懸崖邊緣，減重讓他重拾健康，現在氣色好，步履變得輕快，為病人手術可以一次到位不會累，下班後，就去健身房運動，減重之後重拾彩色人生。

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