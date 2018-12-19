感冒發燒、頸腫痛別輕忽 雷米爾氏症恐害命

2018-12-19

文／陳雨潔

林小姐喉嚨痛了好幾天，起初以為是小感冒不以為意，不料在服用診所開立的藥品3天後，不僅症狀未改善，還出現了高燒不退、頸部腫脹、呼吸急促等問題。她到大醫院求診後，馬上被安排做一系列檢查，還住院治療約兩週才出院。

細菌襲咽喉 併發敗血症

醫師說這是少見的細菌感染疾病─雷米爾氏症（Lemierre’s syndrome），若無適當治療，很可能會引發敗血症而危及生命。

雷米爾氏症，在抗生素未被發現前致死率極高，是由法國人雷米爾1936年所描述發表的症狀。患者通常因為咽喉感染併發嚴重敗血症，也就是細菌從口咽感染後，藉由血液循環感染到其他部位如肺部或骨骼的狀況。

雷米爾氏症還有另一特點，由於細菌造成頸靜脈栓塞，病人常出現頸部腫脹以及疼痛的表徵，可以作為診斷的依據。此病常發生在健康、免疫功能良好的年輕族群，加上容易因症狀被誤診為上呼吸道感染或頸部淋巴腫大，因此容易被忽略而死亡。

引起雷米爾氏症的頭號病菌是被稱為壞死梭狀桿菌的絕對厭氧菌。由於細菌培養不易，不利診斷，也影響了治療的效率。一旦確診，醫師會使用抗生素來治療，整體療程包含：注射藥品約兩週，轉換使用口服藥品再約一個月可逐漸治癒。

年輕族發病 容易被忽略

需要注意的是，抗生素的使用有一定的療程，按照醫囑定時定量服用完畢，不可隨意停藥。

另外，不同的抗生素，可能引發的副作用也不盡相同，但大多數以過敏反應或腸胃不適為主。患者若有栓塞情況，某些醫師還會選擇抗凝血劑來合併治療，若醫師有開立抗凝血藥物，更當注意是否有不正常出血徵候。

提醒民眾，雷米爾氏症初期症狀類似感冒，是極易被忽略的疾病，若在服藥後無法改善、持續發燒、喉嚨痛伴隨頸部腫脹疼痛，即應立即尋求大醫院就診，以避免一時輕忽造成生命危險。

（作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）

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