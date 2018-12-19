外配「被離婚」竟遭驅逐出境 移盟籲修法

2018-12-19

〔記者陳昀／台北報導〕昨天是國際移民日，移民／住人權修法聯盟（移盟）於立法院召開記者會指出，部分外籍配偶離婚後若沒有孩子監護權或取得家暴保護令，就會被驅逐出境，但外配也可能遭遇丈夫外遇、被丈夫之外的人家暴等情形，呼籲政府修正入出國及移民法。

世新大學社會發展研究所教授夏曉鵑指出，新住民需要實質的法規保障，移盟針對入出國及移民法提出修法版本，包含取消依親簽證被註記停留時間不得展延的規定、增訂保障外國人在台因故延長居留的權益、強化反歧視條款等。

南洋台灣姊妹會執行秘書李佩香表示，移民法卅一條規定嚴苛，外籍配偶若在取得身分證前離婚，除非有未成年子女並符合特定監護權，或被「配偶本人」家暴且核發保護令，否則會被驅逐出境，被丈夫以外家人施暴，或丈夫外遇等「被離婚」狀況卻不在此限。移盟建議改為經法院判決離婚不可歸責於外國人一方原因而離婚者，可合法居留。

法律扶助基金會律師吳富凱補充說明，外籍配偶在歸化前不僅要「坐移民監」，不管受到什麼對待都不得離婚，明顯違反人權。

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