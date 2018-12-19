校園「夫妻樹」妻死夫「枯」泣

2018-12-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣七賢國小有兩棵正榕，樹齡逾七十年，兩樹相互依偎，被校友稱為「夫妻樹」；但妻樹五年前罹患褐根病死亡，夫樹近期也出現枯萎情況。學校指出，師生、校友的記憶中都有老樹，希望能搶救成功，繼續守護學童。縣府表示，老樹病情初判是介殼蟲所致，已噴藥治療，後續還要觀察。

七賢國小位於員山鄉七賢村，村內共有五棵列管老樹，其中三棵正榕在校內；最前排的老樹被校友稱為「榕樹阿公」，一旁則是「阿嬤」，兩棵樹枝葉相連，如同夫妻依偎在一起。

妻罹樹癌亡 夫遭介殼蟲纏身

二○一三年，妻樹罹患有「樹癌」之稱的褐根病，校方投入搶救仍回天乏術；為避免病菌蔓延，只能忍痛刨根挖土，夫妻樹僅剩夫樹繼續守護著學校。

去年底，學校發現夫樹枝葉出現枯黃，原以為是季節落葉；但今年枯萎情形更加嚴重，且葉子呈現捲曲狀，校方憂心染上褐根病，經採樣送驗，樹醫師鑑定研判是介殼蟲作祟。

校長劉建成表示，兩棵夫妻樹在七賢設校時就已存在，預估樹齡逾七十年，妻樹五年前先行離去，夫樹形單影隻，近期又染上蟲害，更讓人不忍。

不僅夫樹染上蟲害，學校後方的楓香也有枯萎情況，校方請專家協助，最近噴藥防治並切除染病枝葉，暫時減緩與遏阻夫樹、楓香「病情」。

七賢村再興宮主委江乾福說，村民幾乎都自七賢國小畢業，小時候大家在老樹下玩耍、乘涼，有很多回憶，希望能搶救成功，繼續守護村內下一代。

宜縣樹藝景觀所所長官曉菁表示，介殼蟲、毒蛾是樹木常見的害蟲，經噴藥抑制後，正榕枯萎情形已有減緩，但還要觀察一陣子才能確定成效。

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