南港郵局 明年出租辦長照

2018-12-19

中華郵政全台第一處

〔記者陳宜加／台北報導〕配合政府長照與青年政策，中華郵政盤點全台十多處多餘空間，最快明年起將搖身一變成為長照機構、社會住宅，發揮更大價值。

中華郵政已提供廿處地點讓衛福部挑選，審查後選定南港郵局優先試辦，成為全台第一處郵局長照機構，業務將由基隆醫院主辦。

中華郵政資產營運處處長周玲莉表示，將提供南港郵局三至五樓空間，每層面積約三百坪，總坪數約一○八一坪，預估明年十月建置完成。她也透露，空間改建費用將由衛福部支應，中華郵政僅出租，不過租金便宜，初步研擬每坪每月八百元，預估每年將有一○三七．七萬元租金收入。

六處據點將當社宅

另外，中華郵政也因應蔡英文總統青年政策，盤點全台共六處據點，將以「包租代管」方式，提供地方政府改建或新建社會住宅。

周玲莉指出，台北大學郵局位於校內，目前向校方租用，已研擬興建投資專案計畫，將在校外新建大樓供郵局使用，並預留空間做為社會住宅，預計明年動工；淡水郵局也將改建並移撥兩層空間，配合內政部社會住宅優惠，租金約市價八成。

年終獎金可望發4.4月

中華郵政獲利穩定，今年四月全面調薪，平均加薪三％、基層達五％。中華郵政今年截至十一月，稅前淨利已達一一五億元，預估全年達一二○億大關，超乎預期，主因去年郵資調整，郵務收入增加。中華郵政董事長魏健宏透露，年終獎金可望發放四．四個月，為提升中華郵政吸引力，持續提升新進員工待遇。

中華郵政人資處處長楊素珠表示，明年元旦起率先調升約僱人員起薪，將調高薪資級距一級，共約一七○○人受惠，多數為外勤投遞工作，起薪兩萬七六九○元、將增加五七八元，每年預算增加一八○○多萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/