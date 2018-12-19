國旅暖冬自由行 補助擴及19縣市

2018-12-19

排除北桃竹三市 每房最高1000元 團體旅遊全台有獎 每人每日500元

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局自十一月起，針對國人旅遊推出宜花東高屏暖冬遊方案，民眾反應熱烈，昨宣布擴大實施，將砸下九．八億元補助。其中，補助自由行的部份擴及全台十九縣市（排除台北市、桃園市、新竹市），每房最高補助一千元；另針對六十歲以上樂齡族和卅歲以下青年，最高補助一千五百元，團體旅遊補助更擴及全台廿二縣市。新制明年元旦上路，補助到一月卅一日止，但引發被排除在外的三縣市業者反彈。

觀光局長周永暉表示，原先的暖冬遊方案截至十二月中旬，已申請超過三億元，預估到年底可帶來廿八億元的觀光產值；擴大國旅暖冬遊方案預計將創造五十五億元的觀光產值、一百五十萬人次出遊，以及八十萬的住房數，估計將有五千多家業者響應。

30歲以下60歲以上最高補助1500

昨宣布的方案中，自由行週日到週四每房最高補助一千元，卅歲以下青年和六十歲以上樂齡族可加碼補助至一千五百元，住宿費用同樣由飯店業者直接折抵，交通費則不另外補助。

團體旅遊適用全台廿二縣市，旅行社行程須超過兩天一夜，本國籍旅客十人以上，每人每日最高補助五百元，六十歲以上樂齡族加碼補助至一千元，每團最高補助三萬元，每家旅行社最高補助十五團。

三市被排除 業者批懲罰好學生

被排除在外的縣市業者跳腳，桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞痛批，此方案出發點很好，但怎麼會聯合其他十九個縣市，打擊表現認真的前三名？這樣做是在懲罰好學生，以後誰敢帶頭往前衝？且桃園住宿率年年下降，一○四年為五十五．七八％、一○五年五十一％、一○六年四十八．二一％，桃園市更是中客來台人數大幅下降嚴重影響區域。

旅行商業同業公會全國聯合會政策發展委員會召集人高洺塗也批，觀光局根本「亂搞一通」，這三縣市住宿率會好，是因為有國際觀光客，提振國旅市場卻排除台北、桃園、新竹三市，根本邏輯不通。

觀光局︰以住宿率低於五成考量

周永暉指出，考量到廉價航空、國際訂房平台興起，青年族群出國誘因提高，且國人在國內旅遊超過九成為一日遊，過去三年除台北市、新竹市、桃園市，其他十九縣市住宿率都低於五成，希望透過實質補助帶動國旅市場發展。

擴大國旅暖冬旅遊方案

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